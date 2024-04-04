شاهد بالفيديو.. بالقوة الضاربة الجيش السوداني يتوجه لتحرير ولاية الجزيرة من قبضة الدعم السريع وتوقعات بمعارك حامية





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اليوم الخميس, مقطع فيديو حظي بمشاركات عالية عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع كتيبة من الجيش أطلق عليها المتابعون القوة الضاربة وهي في طريقها لدخول ولاية الجزيرة.

ووفقاً لحديث قائد الكتيبة فإن قواته في كامل الجاهزية لاقتحام ولاية الجزيرة وتحريرها من قوات الدعم السريع التي اقتحمتها قبل عدة أشهر.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد توقع نشطاء حدوث معارك حامية بولاية الجزيرة بين قوات الدعم السريع المتواجدة هناك وكتائب الجيش التي زحفت نحوها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين