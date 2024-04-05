بالصور.. رئيس وزراء جمهورية النيجر يزور المسجد النبوي





زار الأمين زين علي مهمان، رئيس وزراء جمهورية النيجر، المسجد النبوي حيث أدى الصلاة وتشرّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصحابته الكرام.

كان في استقباله عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، العقيد هزاع بن مصلح المطيري، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من المدنيين والعسكريين. وذلك الخميس.

جريدة الرياض