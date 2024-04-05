«هاتريك» بالمر يقود تشيلسي لفوز مثير على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي





حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد 4 /3،، الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجّل تشيلسي هدف الافتتاح في الدقيقة الرابعة من المباراة عن طريق لاعبه كونور كالاجر، ثم أضاف زميله كول بالمر الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة عشرة.

أحرز أليخاندرو جارناتشو هدف التقليص لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة والثلاثين، تلاه زميله برونو فيرنانديز بتسجيل الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط.

وفي الدقيقة السابعة والستين، أضاف جارناتشو هدفه الثاني والثالث لفريقه، مما جعل الأمور تبدو في صالح مانشستر يونايتد. ولكن في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، نجح بالمر في تسجيل هدف ثالث لتشيلسي من ركلة جزاء.

ثم بعد دقيقة واحدة فقط، أحرز تشيلسي الهدف الرابع عن طريق بالمر مجددًا، ليأخذ الفريق ثلاث نقاط هامة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد ند 48 نقطة في المركز السادس.

جريدة الرياض