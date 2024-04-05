قطر.. قرار مجلس الوزراء لمنح الإقامة بدون مستقدم لبعض الفئات يدخل حيز التنفيذ





نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) الصادر يوم الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2024 بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات.

وبناء على اقتراح وزير الداخلية، تقرر في المادة (1) من القرار بأنه يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية :

1- رواد الأعمال الخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال والشركات في الدولة

2- ذوي المواهب في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية

ويكون دخول وخروج وإقامة هذه الفئات وفقاً للأحكام المبينة في الفصل السابع من القانون رقم (21) لسنة 2015 .

وينص القرار في مادته (2)، بأنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره (3 / 3 / 2024)، وينشر في الجريدة الرسمية.

الشرق القطرية