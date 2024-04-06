ميزة جديدة تجعل هاتف آيفون سهل الاستعمال





إذا كنت تجد أن تعدد التطبيقات في هاتفك الآيفون يشكل إزعاجًا بالنسبة لك، أو يستهلك وقتًا طويلًا في تصفح واستخدام تطبيقات ليست ضرورية من وجهة نظرك، فإليك خيار جديد تم إضافته حديثًا يقلل من عدد التطبيقات في الهاتف، مما يجعله أكثر بساطة وسهولة في الاستخدام.

يهدف هذا الضبط الجديد المسمى “الوصول المساعد” لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالإدراك، وأيضًا لأولئك الذين يبحثون عن هواتف غير معقدة.

يمكن لهذا الضبط أن يحوّل هاتف iPhone الذكي إلى هاتف بسيط، أو بديل للهواتف الأرضية، أو هاتف مناسب للاستخدام بواسطة الأطفال.

يتطلب الضبط الجديد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 17 لضمان الحصول على هذه الميزات الجديدة. يمكنك ببساطة الانتقال إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ومن ثم الوصول المساعد، حيث سيوجهك النظام خلال عملية التهيئة.

عند تفعيل هذا الخيار، سيقوم الهاتف بعرض شاشة رئيسية تعرض تطبيقًا واحدًا أو أكثر، مع أيقونات أكبر من المعتاد، مما يجعل التنقل أسهل وأكثر وضوحًا، ويسهل الوصول إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من خلال تقليل الخيارات وزيادة العناصر التحكم المرئية.

ويعمل الإعداد الجديد على تبسيط التطبيقات وحصرها في المكالمات والكاميرا، والرسائل، والموسيقى، والصور، مع إمكانية تضمين أي تطبيقات أخرى، سواء في شكل قائمة أو شبكة. كما يمكن للمستخدم التحكم في مميزات أخرى مثل ظهور مستوى بطارية الهاتف من عدمه.

وبإمكانك أيضا الحفاظ على كملة مرور للدخول أو الخروج من الوضع المبسط، بخلاف كلمة المرور الرئيسية المتعلقة بقفل الهاتف. وإذا كنت بحاجة إلى إعداد الهاتف بشكل آمن ليستخدمه شخص آخر، فاختر كلمة مرور لا يعرفها أو يخمنها أحد.

وبحسب الصحيفة، يبدو أن الضبط الجديد يشبه أدوات الرقابة الأبوية التي تُستخدم عادة لمراقبة نشاط الأطفال. يمكن لهذا الضبط وضع قيود أكثر صرامة مع سهولة الاستخدام، مما يعني أنه يمكن تحديد قواعد محددة للاستخدام بشكل أكبر. وكما هو الحال مع العديد من أدوات الرقابة الأبوية، مثل قيود مواقع الويب، يمكن أن يعمل هذا الضبط عندما يتم تنشيط وضع التبسيط، بشرط تهيئته بشكل صحيح أولاً.

إذا كنت تجد صعوبة في استخدام الهاتف الذكي، سواء كنت من كبار السن أو غير ذلك، فإن هذا الوضع قد يكون أقل إرباكًا وأكثر ملاءمة. يمكن أن يقلل هذا الضبط من الأخطاء ويسهل استخدام الهاتف بدون تعقيدات، وخاصة بالنسبة لكبار السن.

يساعد الضبط الجديد أيضًا في مسألة التحكم الذاتي في استخدام الهاتف لفترات طويلة، ويمكن أن يكون مفيدًا إذا كان هناك شخص آخر يستخدم هاتفك. في هذه الحالة، يمكنك تحديد التطبيقات التي تحتاجها فقط، وتجاهل التطبيقات التي قد تُضيّع الوقت.

الحرة