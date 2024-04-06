صلاح: أحب ميسي وباتيستوتا كثيرا





أظهر النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حبه وتقديره الكبير للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي. وعندما سُئل صلاح عن لاعبه الأرجنتيني المفضل، رد النجم الذي يلعب لليفربول: “بخلاف أليكسيس ماك أليستر؟ أحب ميسي كثيرًا”.

وأضاف صلاح خلال مقابلة عبر شبكة ESPN: “أنا أيضًا أحب باتيستوتا، وأتذكر أنني حصلت على قميص يحمل توقيعه عندما كنت ألعب في صفوف فيورنتينا”. ويشار إلى أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف عام 2017 قادمًا من فريق روما الإيطالي.

كما خاض الفرعون المصري تجربة قصيرة مع فيورنتينا، حيث تمت إعارته من تشيلسي في يناير/كانون الثاني 2015 لمدة ستة أشهر.

يُعتبر باتيستوتا من أساطير فيورنتينا، حيث قضى في صفوف الفريق لمدة تسع سنوات بين عامي 1991 و2000، وتوج معه بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر.

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