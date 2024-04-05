ليفربول يطوي عناد شيفيلد ويعود لصدارة البريميرليج





ليفربول استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الثمين والمستحق 3-1 على شيفيلد يونايتد، في المباراة التي جرت الخميس على ملعب آنفيلد في الجولة الـ31 من المسابقة.

انطلق التسجيل لصالح ليفربول عبر الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 17، ولكن شيفيلد يونايتد أدرك التعادل بهدف من النيران الصديقة سجله كونور برادلي في الدقيقة 58 بالخطأ في مرمى فريقه. أما الهدف الثاني لليفربول فسجله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 76، قبل أن يضع كودي جاكوب اللمسات الأخيرة عندما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، اكتسب ليفربول قوة إضافية قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، والتي قد تكون حاسمة في سعيه نحو الفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن آرسنال، بينما توقف رصيد شيفيلد عند 15 نقطة، ليبقى في المركز الأخير في الترتيب.

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