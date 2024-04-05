شاهد بالصورة والفيديو.. فنان الربابة أبو القاسم ود دوبا يوثق أثناء طوافه لرجل عربي يتضرع إلى الله بالدعاء للسودان وأهله داخل الحرم





نشر فنان الربابة السوداني الشهير أبو القاسم ود دوبا, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثار المقطع الذي قام الجمهور بمشاركته من صفحة الفنان اهتمام المتابعين.

حيث أظهر المقطع ود دوبا, وهو داخل الحرم المكي أثناء أدائه مناسك عمرة رمضان, وصادف فنان الربابة أثناء طوافه رجل عربي يتضرع إلى الله بالدعاء للسودان وأهل السودان وسوريا وفلسطين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين