شاهد بالفيديو.. بالتهليل والتكبير وبهتافات داوية.. آلاف المواطنين بقرى الجزيرة يخرجون لاسقبال كتائب الجيش التي تستعد لدخول وتحرير الولاية من الدعم السريع





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فرحة مواطني القرى التي تقع في ولاية الجزيرة بعد مشاهدتهم كتائب من الجيش في طريقها لدخول الولاية.

وخرج الآلاف من المواطنين لاستقبال سيارات الجيش التي دخلت في موكب مهيب وهي في طريقها لمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة من أجل تحريرها من قوات الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أحسن المواطنون استقبال جنود الجيش, حيث هتفوا بالتهليل والتكبير مع دعوات بأن ينصر الله الجيش في معركته القادمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين