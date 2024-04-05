شاهد بالصورة والفيديو.. بالحشمة والحجاب الفنانة عشة الجبل تفاجئ الجميع وتظهر وهي تنشد (براؤون يا رسول الله)





فاجأت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في مقطع متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية وهي محتشمة بالحجاب الكامل.

كما ظهرت الفنانة الضجة وهي تردد وتنشد الأنشودة الشهيرة والمنتشرة هذه الأيام (براؤون يا رسول الله) وسط استغراب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين