شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يزف البشرى لسكان أحياء أم درمان بعودة الكهرباء رسمياً بعد انقطاعها منذ بداية الحرب.. ومهندسي شركة الكهرباء يطالبون النازحون بالعودة إلى منازلهم





زف الشيخ الأمين عمر الأمين, البشرى والخبر السعيد لسكان مناطق أم درمان القديمة بيت المال وما جاورها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الشيخ, في مقطع فيديو مصور اليوم الجمعة من مسيده العامر بمدينة أم درمان.

وتحدث شيخ الأمين, في حضور مهندسي شركة الكهرباء مؤكداً عودة خدمة الكهرباء لحي بيت المال وتحديداً داخل مسيده بعد انقطاع دام لما يقارب العام منذ بداية الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي.

كما زف المهندسين بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين البشرى للمواطنين بعودة الكهرباء والماء رسمياً بعد مجهود كبير, مطالبين المواطنين الذين نزحوا من منازلهم بالعودة لها بعد توفر الخدمات.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين