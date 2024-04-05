شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة سودانية تغني داخل محل “بناطلين” وملبوسات رجالية بالقاهرة والجمهور يسخر: (نحنا نبكي والنور الجيلاني برضو يبكي)





سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من مطربة سودانية بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تغني داخل محل بالقاهرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة الصاعدة داخل “بوتيك” لبيع الملابس الرجالية “البناطلين” و “القمصان”.

وتغنت المطربة التي جلبت السخرية لنفسها برائعة الفنان السوداني الكبير النور الجيلاني, “بقيت تمر بينا”, وسط سخرية المعلقين الذين تسابقوا على كتابة التعليقات الساخرة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور فقد كتب أحدهم: (نحنا نبكي والنور الجيلاني صاحب الأغنية برضو يبكي), ورد آخر: (كمان جابت ليها بناطلين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين