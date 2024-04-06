والي الشمالية يدشن حصاد القمح بمشروع الزورات بدنقلا





قام السيد عابدين عوض الله، والي ولاية الشمالية، اليوم، بتدشين عمليات حصاد محصول القمح في مشروع الزورات الزراعي بمحلية دنقلا، بحضور عدد من القيادات ووفد من برنامج الغذاء العالمي. تم أيضًا توزيع عدد من الحاصدات للجمعيات الزراعية، بتمويل من برنامج الغذاء العالمي.

أكد السيد عوض الله، والي الشمالية، على استمرار دعم حكومته واهتمامها بتطوير القطاع الزراعي، واستفادتها من الموارد والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الولاية في هذا المجال. يهدف ذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين السودانيين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

تم تقدير الجهود والدعم الذي قدمه برنامج الغذاء العالمي، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، لموسم حصاد القمح، حيث قدموا المدخلات الزراعية المحسنة، والأسمدة، والحاصدات، والتي استفاد منها حوالي 46 ألف مزارع صغير. أعرب والي الولاية عن تطلعه لمزيد من دور ومساهمة برنامج الغذاء العالمي في المستقبل، مطالبًا البرنامج بشراء منتج القمح للحفاظ على أسعاره وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوسيع المساحات المزروعة بالقمح.

وأشار وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالولاية إلى دور برنامج الغذاء العالمي في نجاح الموسم الزراعي وتحسين إنتاجية محصول القمح، معلنًا عن زراعة مساحة تقدر بحوالي 600 ألف فدان بمحاصيل مختلفة وبستنة في الموسم الحالي. وأكد على استمرار التعاون مع برنامج الغذاء العالمي وتوجيه دعمه نحو تعزيز الإنتاجية وتطوير القطاع الزراعي في الولاية.

وأعرب المدير التنفيذي لمحلية دنقلا عن سعادته بتدشين حصاد محصول القمح وتوزيع الحاصدات على الجمعيات الزراعية في المحلية.

مؤكدا إستمرار جهود المحلية ودعمها للزراعة والمزارعين علي مستوي محلية دنقلا متمنيا النصر القريب للقوات المسلحة ودحر التمرد حتي تنعم البلاد بالامن والاستقرار وتدور عجلة التنمية والاقتصاد والتطور المنشود بدوره حيا مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري مجهودات وتدخلات برنامج الغذاء العالمي في الولاية في مجال العمل الزراعي وتقديم المواد الغذائية للمتأثرين بالحرب بمراكز الايواء والمجتمعات المستضيفة هذا وكان والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله قد إلتقي بمكتبه اليوم بوفد برنامج الغذاء العالمي بحضور وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف المهندس حسين عبد الغفور وعدد من القيادات ووقف اللقاء علي الدعم الكبير الذي قدمه برنامج الغذاء العالمي للولاية الشمالية في الموسم الزراعي الحالي والذي تمثل في توفير مدخلات الانتاج من التقاوي والاسمدة والحاصدات كما تعرف اللقاء علي خطط وبرامج ومشاريع برنامج الغذاء العالمي المستقبلية في الولاية الشمالية.

سونا