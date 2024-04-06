شاهد بالفيديو.. الجيش يحرر قرية “الدوحة” جنوب مدني وينصب ارتكازات متقدمة في الطريق إلى ود مدني





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسعادة كبيرة مقطع فيديو قام بتصويره أفراد بالجيش السوداني الذي دخل بالفعل لولاية الجزيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع تحرير الجيش لقرية “الدوحة” التي تقع جنوب مدني على طريق سنار.

ووفقاً لما ذكر مصور المقطع فقد نجح الجيش في تحرير القرية وما جاورها وقام بنصب ارتكازات في الطريق إلى ود مدني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين