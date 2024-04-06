شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء ضيقة وقصيرة ومثيرة للجدل.. الفنانة مونيكا تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة خلال حفل أحيته بالقاهرة





عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها.

https://www.facebook.com/reel/444978388191507

الفنانة التي اتجهت لمجال التمثل مؤخراً تسببت في إثارة الجدل بسبب الأزياء القصيرة والضيقة التي ظهرت بها في الحفل إضافة لرقصاتها المثيرة والتي وصفها المتابعون بالفاضحة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين