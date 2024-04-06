شاهد بالفيديو.. رئيس نادي المريخ السابق أب جيبين يقسم على المصحف: ما صرفه حميدتي على المريخ كان معلناً وعبارة عن (…) والباقي كله صرفته على النادي من جيبي الخاص





حل رئيس نادي المريخ السابق السيد أيمن أبو جيبين ضيفاً على الصحفي أحمد دندش, عبر برنامجه “الزلزال” الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نفى أب جيبين خلال حديثه الأحاديث التي تتحدث عن دعم قائد الدعم السريع “حميدتي” للمريخ.

رئيس المريخ السابق أقسم على المصحف ومؤكداً أن ما صرفه حميدتي على المريخ في عهده كان معلناً وكان عبارة عن نجيل وكراسي فقط.

كما أكد أب جيبين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن كل الصرف المتبقي على نادي تحمله لوحده ودفعه من جيبه الخاص.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين