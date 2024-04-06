شاهد بالفيديو.. قوة من الجيش تدمر محلات لبائعات شاي بعد تورطهن في معاونة الدعم السريع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لقوة قيل أنها تتبع للجيش السوداني قامت بمداهمة محلات لبائعات شاي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام أفراد الجيش بتكسير وتدمير محلات تتبع لبائعات شاي بأحد الأسواق في السودان.
ووفقاً لما ذكر متداولو المقطع فإن معلومة وصلت للجيش تفيد بتورط بائعات الجيش في معاونة قوات الدعم السريع.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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