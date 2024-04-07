هدف راموس المتأخر ينقذ سان جيرمان من الهزيمة أمام كليرمو المتذيل

انتهى الشوط الأول بتقدم كليرمو بهدف سجله حبيب كيتا في الدقيقة 32 بعد خطأ دفاعي من فريق سان جيرمان.

في الشوط الثاني، تحسن أداء سان جيرمان ودخل كيليان مبابي كبديل وقدم تمريرة حاسمة لراموس الذي سجل هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة. ومع ذلك، لم يتمكن الفريق من حسم المباراة لصالحه.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد سان جيرمان إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، والذي سيلتقي ميتز يوم الأحد.

أما كليرمو، فقد رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأخير، بفارق نقطتين خلف ميتز.