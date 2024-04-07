ملعقة من هذا المشروب تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون

وفقًا للدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة “بي إم جي” للتغذية والوقاية والصحة، توصل الباحثون إلى أن تناول ما يصل إلى ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يساهم في فقدان حوالي خمسة كيلوغرامات من الوزن لدى الأشخاص الشباب الذين شملتهم الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن خل التفاح يقلل من مستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

يجدر الإشارة إلى أن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يدرس تأثيرات خل التفاح على فقدان الوزن بشكل خاص لدى الأفراد الشباب.

أوضح روني أبو خليل، رئيس قسم الأحياء والكيمياء الحيوية في جامعة الروح القدس اللبنانية والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذه النتائج يمكن أن تساهم في تطوير علاجات طبيعية لخسارة الوزن وتوفير بدائل آمنة وفعالة للتدخلات التقليدية.