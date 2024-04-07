ملعقة من هذا المشروب تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون
خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول خل التفاح بشكل يومي يمكن أن يساهم في خسارة الوزن وخفض مستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.
وفقًا للدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة “بي إم جي” للتغذية والوقاية والصحة، توصل الباحثون إلى أن تناول ما يصل إلى ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يساهم في فقدان حوالي خمسة كيلوغرامات من الوزن لدى الأشخاص الشباب الذين شملتهم الدراسة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن خل التفاح يقلل من مستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.
يجدر الإشارة إلى أن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يدرس تأثيرات خل التفاح على فقدان الوزن بشكل خاص لدى الأفراد الشباب.
أوضح روني أبو خليل، رئيس قسم الأحياء والكيمياء الحيوية في جامعة الروح القدس اللبنانية والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن هذه النتائج يمكن أن تساهم في تطوير علاجات طبيعية لخسارة الوزن وتوفير بدائل آمنة وفعالة للتدخلات التقليدية.
تهدف الدراسة إلى معالجة نقص الأبحاث حول تأثيرات خل التفاح على الأفراد الأصغر سنًا وللحد من المضاعفات الصحية طويلة الأمد المرتبطة بالسمنة.
شارك في الدراسة ما مجموعه 120 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 12 و25 عامًا، حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات. تناولت ثلاث مجموعات منهم 5 و 10 و 15 مليلترًا من خل التفاح يوميًا في الصباح، بينما تلقت المجموعة الرابعة دواءًا وهميًا.
على مدار فترة 12 أسبوعًا، لاحظ المشاركون في مجموعات خل التفاح فقدانًا في الوزن، وأظهرت المجموعة التي استهلكت 15 مليلترًا يوميًا أكبر انخفاض.
فقدت هذه المجموعة متوسطًا حوالي 188 كيلوغرامًا، بينما فقدت المجموعتان الأخريان حوالي 6 و 4 كيلوغرامات على التوالي.
هناك أيضًا انخفاض في محيط الخصر والورك، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم في جميع المجموعات الثلاث لتناول خل التفاح.
وفيما يتعلق بتأثير خل التفاح على فقدان الوزن، أشار أبو خليل إلى أن “إحدى الآليات المقترحة هي أن خل التفاح قد يساعد في زيادة الشعور بالشبع، مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية”.
“بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن خل التفاح يؤثر على عملية التمثيل الغذائي وحساسية الأنسولين، مما قد يساهم في أكسدة الدهون وتقليل تخزين الدهون.”
ومع ذلك رأى أبو خليل أن هناك ضرورة لتوخي الحذر وإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج واستكشاف إمكانية تطبيقها على مجموعات سكانية متنوعة.
الحرة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة