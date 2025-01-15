لميس الحديدي عن ابتكار مجدي يعقوب لصمامات القلب: أتمنى إطلاق اسمه على مطار أسوان

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالإنجاز الاستثنائي للبروفيسور الدكتور مجدي يعقوب، بعد نجاحه في ابتكار صمامات قلب جديدة تنمو داخل جسد المريض، مما يُحدث تغييراً جذرياً في حياة 300 ألف مريض قلب حول العالم سنوياً.

وقالت خلال برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة “ON”: “جراح القلب العظيم كان حديث العالم خلال الأيام الماضية بفضل إنجازه الطبي الفريد. المجلات العلمية أكدت أن هذا الاكتشاف سيُحدث ثورة طبية ويغير حياة مئات الآلاف من المرضى سنوياً.”

وأضافت: “الدكتور مجدي يعقوب لا يتوقف عن إبهارنا، فحتى في هذا العمر، لا يزال يعمل ويبتكر لخدمة مرضاه. حاليًا، هو متواجد في مركزه بأسوان، بين مرضاه في مركز مجدي يعقوب للقلب، يعمل بلا توقف. إنه رمز للعطاء والتفاني.”

كما دعت الإعلامية لميس الحديدي إلى إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على مطار أسوان، قائلة: “شاهدنا اقتراحات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق اسمه على المطار، وأنا أضم صوتي إليهم. ما قدمه هذا الرجل لمصر، ولمرضى القلب، ولأسوان يستحق التكريم. رغم حصوله على جوائز عالمية ومحلية، نتمنى أن يظل اسمه خالداً بتكريم وطني دائم، مثل إطلاق اسمه على مطار أسوان.”

صدى البلد