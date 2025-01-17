أمريكا تحظر “الصبغة الحمراء” بعد سنوات من التحذيرات العالمية

قررت السلطات الأمريكية حظر استخدام الصبغة الحمراء “الإريثروسين” في الأغذية والأدوية، نظرًا لما يُعرف عنها من قدرتها على التسبب في السرطان لدى الحيوانات. وتعد هذه الصبغة الاصطناعية المستخلصة من النفط، والمعروفة أيضًا باسم “إي 127″ في أوروبا و”رِد 3” في أمريكا الشمالية، من المواد المستخدمة لإضفاء لون وردي فاتح إلى أحمر على الأطعمة أو كبسولات الأدوية.

وتستخدم هذه المادة حاليًا في حوالي 3 آلاف منتج غذائي في الولايات المتحدة، وفقًا لقاعدة بيانات جمعية “إي دبليو جي” البيئية، بما في ذلك السكاكر، الفواكه المعلبة، المشروبات، وحتى بعض البدائل النباتية للحوم الخنزير.

وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في وثيقة رسمية نشرتها يوم الأربعاء، أنها ستلغي الترخيص باستخدام “ريد 3” في الأغذية والأدوية المتناولة.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن مسموحًا باستخدام هذه الصبغة في المنتجات التجميلية أو الأدوية التي تلامس الجلد منذ عام 1990، بسبب المخاوف من التسبب في الحساسية والشكوك حول طبيعتها المسرطنة، بعدما أظهرت الدراسات أنها تسبب السرطان لدى القوارض.

وكالة سبوتنيك