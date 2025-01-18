مراجعة و تقييم البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بكسلا

تواصلت جلسات اجتماع المراجعة والتقييم السنوي للبرنامج القومي لمكافحة الملاريا 2024م، الذي يُعقد في قاعة الريح الطريفي بمدينة كسلا تحت شعار (ما دايرين روح بالملاريا تروح).

وأوضح د. أحمد عبد القادر، ضابط التشخيص والعلاج بالبرنامج، في تصريح صحفي، أن الاجتماع يشهد حضور ممثلين من 10 ولايات بالإضافة إلى 8 ولايات مشاركين عبر الوسائط الرقمية. كما يشارك في الاجتماع عدد من الشركاء مثل وحدة مشروع تقوية النظام الصحي، منظمة الصحة العالمية، اليونسيف، وصندوق إعانة المرضى الكويتي.

وقال عبد القادر إن الولايات قدمت عروضاً تفصيلية حول جهود مكافحة الملاريا، ثم تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لدراسة الحلول المطروحة والدروس المستفادة، بمشاركة الخبراء. وأضاف أنه سيتم ختام الاجتماع اليوم الخميس، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المبادرات الكبيرة التي ستنفذ في عام 2025م، مثل التوسع في تنفيذ لقاح الملاريا ليشمل 123 محلية، إجراء مسح مؤشرات الملاريا، وتنظيم حملة قومية لتوزيع 16 مليون ناموسية مشبعة في 14 ولاية.

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