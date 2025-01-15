وزير الصحة المكلف بسنار يقف على تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي

أجرى الدكتور إبراهيم العوض أحمد، وزير الصحة المكلف بولاية سنار، زيارة تفقدية لجهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى سنار للوقوف على حالته التشغيلية. وأشار الوزير إلى أن الجهاز جاهز للعمل بعد توفير 32 بطارية لتشغيله قبل سقوط مدينة سنجة. وأكد أن تشغيل الجهاز سيسد الفراغ الذي خلفه تعطل جهاز الرنين المغناطيسي في سنجة بعد تعرضه للتخريب على يد المليشيات، مشددًا على أهمية الجهاز في توفير العلاج داخل الولاية وخدمة جميع ولايات السودان. ولفت إلى أن جهاز الرنين بمركز سنجة كان لفترة طويلة الجهاز الوحيد الذي يعمل في جميع أنحاء البلاد.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور محمد عز العرب الحاج، المدير العام لمستشفى سنار، بأن تشغيل الجهاز سيعزز كفاءة المستشفى ويتيح لها العمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية بدأت في الاستقرار بشكل ملحوظ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها ولاية سنار.

من جهتها، أكدت منسقة الهندسة الطبية بمستشفى سنار أن الجهاز جاهز للتشغيل، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات الفنية يتم متابعتها بالتنسيق مع مهندسي الشركة المشغلة لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

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