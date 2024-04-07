ختام دورة شهداء الدفاع المدني – صور

شهد ميدان قوات الدفاع المدني – بورتسودان – ختام دورة شهداء الدفاع المدني المواني الرمضانية النسخة الخامسه والتي اتت تحت شعار (الشهداء لا يموتون بل يعيشون في قلوبنا ) بتشريف الفريق شرطة د/عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني واللواء شرطة يوسف الأمام مدير قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم و العميد شرطة احمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر والاستاذ نبيل محمود ممثل مدير عام هيئة المواني البحرية ،وفي أمسية كروية تغلب فريق شرطة تأمين المواني علي فريق الإدارة العامة للدفاع المدني 4\0 وتوج فريق شرطة تأمين المواني ببطولة النسخة الخامسة.

وعقب اللقاء اكد الفريق شرطة د.عثمان عطا اهتمام قوات الدفاع المدني بالنشاط الرياضي ممتدحاً الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته الدورة مترحماً علي شهداء الدفاع المدني وجميع شهداء معركة الكرامة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان