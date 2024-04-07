هدف باريس وتشيلسي.. ريال مدريد يراقب جوهرة ريفر بليت





يسعى نادي ريال مدريد، للتعاقد مع أحد لاعبي ريفر بليت الأرجنتيني من أجل تعزيز صفوفه في الفترة القادمة.

تستهدف إدارة نادي ريال مدريد اللاعب فرانكو ماستانتونو، وهو لاعب وسط يبلغ من العمر 16 عامًا يلعب في صفوف ريفر بليت.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، نقل عنه أن ريال مدريد قد أرسل كشافيه لمراقبة ماستانتونو في عدة مناسبات، وهناك خطط لتكرار هذا الأمر في المستقبل القريب.

وأشار رومانو إلى أن هذا الموهبة الصاعدة من ريفر بليت تحت مراقبة عدة أندية أخرى أيضًا، مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وأضاف أن ماستانتونو ليس حاليًا أولوية لباريس سان جيرمان، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 45 مليون يورو.

بوابة الفجر