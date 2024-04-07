محمد يوسف: كهربا لا يتألق كبديل وكولر واقعي





علق محمد يوسف نجم الأهلي السابق لاعبًا ومدربًا على مستوى المارد الأحمر في الفترة الماضية، بعد نجاح الفريق في الوصول لنسف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، أكد محمد يوسف أن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يتمتع بواقعية كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بأداء هجوم الأهلي، أشار يوسف إلى تحسن أداء الفرنسي أنتوني موديست تدريجيًا، مع الإشارة إلى أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، ولكنه يظل لاعبًا ذا تاريخ غني وخبرة واسعة، رغم أن أدائه لم يكن على ما يرام حتى الآن.

وفيما يتعلق بأزمة محمود كهربا، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية للأهلي منذ مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا، أوضح يوسف أنه يعتبر كهربا لاعبًا كبيرًا ومؤثرًا بشكل كبير عندما يكون في التشكيلة الأساسية، ولكنه يعاني حاليًا من مشاكل ترتبط بدوره كبديل، مؤكدًا أن تغيبه عن المشاركة في مباراة ميدياما الغاني بسبب حضور حفل زفاف شقيقته أثار استياء مارسيل كولر، المدير الفني.

واختتم محمد يوسف: «لا أعلم كواليس ما حدث وحقيقة اتفاق كولر مع كهربا على عدم سفره، لكن ما أعلمه أن المدربين الأجانب لا يحبون هذه الاستثناءات».

الشروق نيوز