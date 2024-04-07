شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة حضره جمهور غفير تفاعل معها بالرقص.. الفنانة ريان الساتة تغني: (يا كباشي دبل لي البلا ياخدو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو للفنانة السودانية المثيرة للجدل ريان الساتة.
وبحسب رصد متابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة ريان الساتة, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.
https://www.facebook.com/reel/939454430893368
وتغنت المطربة خلال الحفل الذي حضره جمهور غفير بأغنية (دبل لي) حيث رددت: (يا كباشي دبل لي البلا ياخدو) وسط تفاعل ورقصات الحاضرين.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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