صلاح ينتزع عرش جيرارد في أولد ترافورد





أنقذ النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، من الخسارة أمام مضيفه مانشستر يونايتد، بتسجيله هدف التعادل مساء الأحد.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم اليونايتد 2-1، عندما احتسب الحكم، ركلة جزاء لصالح الريدز، بعد عرقلة هارفي إليوت على يد وان بيساكا، ونفذ صلاح الركلة بنجاح في الدقيقة 84.

ووفقًا لشبكة “أوبتا”، فقد سجل محمد صلاح هدفه السادس على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أعلى رصيد تهديفي للاعب زائر على هذا الملعب في المسابقة. وبذلك، تجاوز رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي سجل 5 أهداف. ووفقًا لشبكة “سكواكا”، أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في شباك ملعب أولد ترافورد في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز كلاعب زائر.

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