فينيسيوس يمنع باريس من صفع ريال مدريد





حسم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، موقفه من الرحيل عن الميرنجي خلال الصيف المقبل.

وذكرت عدة تقارير أن باريس سان جيرمان يجهز عرضا بقيمة 200 مليون يورو لضم فينيسيوس، ردا على صفعة اقتراب نجمه كيليان مبابي من التوقيع مع ريال مدريد مجانا.

ووفقا لصحيفة “ماركا”، فإن موقف فينيسيوس من عروض الرحيل واضح، فهو لا يستمع إلى العروض مطلقا.

وأشارت إلى أنه لا نقاش حول عرض 200 مليون يورو، سواء داخل مكاتب ريال مدريد أو بين فينيسيوس وممثليه.

وشددت “اللاعب البرازيلي يدرك أن مكانه الوحيد هو ريال مدريد، ونفس الشعور متواجد لدى الملكي”.

وأوضحت “فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، ليس لديه أي شك في وضع فينيسيوس، مهما كانت العروض المغرية”.

وأتمت “باريس سيضيع وقته إذا قرر إرسال عرض 200 مليون يورو بالفعل، لأن فينيسيوس لن ينظر إليه، كما أن ريال مدريد لن يتخلى عن اللاعب إلا لفريق قرر دفع قيمة شرطه الجزائي البالغ مليار يورو”.

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