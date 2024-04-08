خبير الزلازل الهولندي يُحذر من وقوع زلزال كبير ويحدد موعده





حذر الخبير الهولندي في مجال الزلازل، فرانك هوغربيتس، من احتمالية وقوع زلزال في الفترة الممتدة بين 11 و13 أبريل الجاري. وجاء تحذيره عبر تدوينة نشرها على حسابه في منصة “إكس”، حيث دعا الناس إلى التأهب الإضافي خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من عدم تحديد هوغربيتس للمكان المحتمل لوقوع الزلزال، إلا أنه أشار في تغريدة أخرى على صفحة معهد “SSGEOS” الذي يرأسه، إلى أن اقترانات كوكبية متزامنة في الفترة من 9 إلى 11 أبريل قد تؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي، وبالتالي فإن هناك احتمالية لحدوث زلزال كبير في الفترة المذكورة بين 11 و13 أبريل.

كما نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن تحرك الكواكب والاقترانات وتوقعاته بشأن حدوث زلزال كبير من الممكن أن تصل قوته إلى 6.7 درجة على سلم ريختر.

جريدة المدينة