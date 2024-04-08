بعد صعود الزمالك.. مدرب فيوتشر يطالب الاتحاد الإفريقي بتغيير اللائحة





طالب تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بإعادة حساباته، بشأن قاعدة احتساب الهدف المسجل خارج الأرض في حال التعادل.

وتمكّن الزمالك من التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية، بعد تعادله مع فيوتشر 1-1 في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، واستفاد من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليصل بنتيجة مجموع المباراتين إلى 3-2 ويؤمن مكانًا في المربع الذهبي، حيث ينتظره درميز الغاني في نصف النهائي.

وفي تصريحاته لقناة “بي إن سبورتس” بعد المباراة، قال تامر مصطفى، مدرب فيوتشر: “يجب على الاتحاد الإفريقي إعادة النظر في قواعده المتعلقة بحساب الأهداف خارج الملعب في حالة التعادل، كما يحدث في أوروبا في الآونة الأخيرة”.

وأضاف: “ليست مواجهة الزمالك ميزة بالنسبة لنا، بل هي تحدي قوي أمامنا، ولم يكن لدينا أي ميزة بلعبنا على أرضنا”.

وختم تصريحاته بالقول: “أتمنى حظًا أوفر لفريقنا مودرن فيوتشر، وأعتقد أننا قد خرجنا من هذه التجربة برؤوس مرفوعة، وكان سوء الحظ في مباراة الذهاب هو السبب في إقصاءنا”.

وأكد: “أرى أن حالة الفريق تتحسن تدريجيًا، ونظهر بأداء أفضل يومًا بعد يوم، والحالة الفردية للاعبين ليست الأمر الأهم دائمًا، بل حالة الفريق بشكل عام، وهذه عوامل مهمة من وجهة نظري”.

سيلتقي الزمالك مع فريق دريمز الغاني في الدور نصف النهائي، حيث فاز الأخير على الملعب المالي بنتيجة 3- 1 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني يوم الأحد 21 أبريل الجاري.

المصري اليوم