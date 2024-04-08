احتفال جوارديولا يزيد انتقام ريال مدريد





يخطط نجوم ريال مدريد للانتقام من واقعة قديمة عند مواجهة مانشستر سيتي، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقا لصحيفة “ماركا“، فإن ريال مدريد لم ينس الاحتفال الذي قام به مانشستر سيتي عقب الفوز على الميرنجي 4-0 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بالموسم الماضي.

بعد المباراة، نشر مانويل إستيارتي، الذي يعتبر صديقاً مقرباً لبيب جوارديولا وعضواً في الجهاز الفني، صورة مع المدرب وشقيقه، بالإضافة إلى موريسيو ماكري، الرئيس السابق للأرجنتين، وخلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي. ظهر المشاركون في الصورة وهم يرمزون إلى نتيجة المباراة، وانتشرت هذه الصورة بشكل كبير في ذلك الوقت.

ذكرت الصحيفة أن غرفة ملابس فريق ريال مدريد تعتزم الرد على مانشستر سيتي، وذلك ليس فقط بسبب الصورة، وإنما أيضاً بسبب الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق الملكي. على الرغم من ذلك، لا يشعر لاعبو ريال مدريد بالقلق الشديد تجاه المواجهة المنتظرة، ولكن لديهم حماس وتفاؤل بالثأر.

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