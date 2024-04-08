شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تكتشف موهبتها الغنائية أمام (حوض غسيل العدة).. تغني بصوت جميل وتقدم لمتابعيها حلقة من برنامجها (أغاني وأغاني في المطبخ)





نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قام روادها بتداوله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أعلنت الفتاة للجمهور اكتشافها لموهبة تمتلكها ولم تكن تعرف وهي موهبة الغناء.

حيث قامت الفتاة ومن أمام (حوض غسيل العدة) باستخدام الحنفية “مايك” وأخذت تغني عدد من الأغنيات من برنامجها اليومي الذي أطلقت عليه اسم (أغاني وأغاني في المطبخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين