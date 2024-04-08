شاهد بالفيديو.. مواطنو قرية “الشبارقة” بولاية الجزيرة يقفزون فرحاً ويحتفلون بشكل هستيري بعد دخول الجيش لقريتهم وتحريرها من الدعم السريع





نجح القوات المسلحة السودانية في تحرير قرية “الشبارقة” بولاية الجزيرة والتي تبعد عن مدينة ود مدني حوالي 30 كيلو, من قوات الدعم السريع التي احتلتها مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول دخول كميات كبيرة من سيارات الجيش لقرية “الشبارقة”.

سكان القرية خرجوا لاستقبال سيارات الجيش, وتفاعلوا مع تقدم القوات المسلحة في ولاية الجزيرة بشكل هستيري حيث قفز الرجال فرحاً بتقدم الجيش واكتساحه للولاية التي يتوقع الجميع تحريرها في القريب العاجل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين