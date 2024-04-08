شاهد بالفيديو.. بعد أدائه العمرة.. نجم “التيك توك” السوداني الشهير أبو أحمد يتجه للمديح النبوي ويمدح (أهل السلسلة) وساخرون: (رمضان قرب ينتهي تاني بترجع للجكس وشير تكبيس)





فاجأ التيكتوبر السوداني الشهير أبو أحمد, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره بطريقة جديدة في مقطع فيديو متداول حديثاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر التيكتوبر الذي يلقب نفسه باسم (الصاروخ الصيني) وهو يصدح بمدحة (أهل السلسلة).

وكشف ناشرو المقطع سبب ظهور أبو أحمد, وهو يمدح مؤكدين أنه قام بأداء عمرة خلال الأيام الماضية وهو ما جعله أكثر التزاما بعد أن ترك الطريقة التي اشتهر بها وهي لعب الجولات على “تيك توك” مع الجنس اللطيف.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين سخر من الالتزام المفاجئ للصاروخ الصيني, حيث كتب أحدهم معلقاً: (رمضان قرب ينتهي تاني بترجع للجكس وشير تكبيس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين