شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يبهر إحدى فرق عمل “الكاميرا الخفية” في السعودية ويجعل طاقم العمل يذرف الدموع أثناء تصويرهم حلقة عن (عقوق الوالدين)





أبهر شاب سوداني إحدى فرق عمل “الكاميرا الخفية” بالسعودية, وذلك خلال تصويرهم حلقة عن (عقوق الوالدين).

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تحدث فريق عمل البرنامج عن أخلاق الشاب السوداني الذي فاجأهم أثناء التصوير.

وقال معد البرنامج أنهم تفاجأوا بتعامل الشاب السوداني مع الرجل الكبير الذي كان ينتظر ابنه في الشارع العام, حيث قام بإعطائه “شاي” ومنحه “الجاكيت” الخاص به.

https://www.facebook.com/reel/3700829100245667

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث السوداني مع الشاب الذي يفترض أنه يقدم شخصية الإبن العاق بوالده بطريقة لطيفة وذكره ببر الوالدين.

بعدها كشف فريق العمل للشاب السوداني الذي فشل في حبس دموعه حقيقة البرنامج, ليعانقه الجميع وهم يذرفون الدموع في مشهد معبر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين