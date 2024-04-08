شاهد بالفيديو.. أمام الكعبة المشرفة.. مواطنون من جنسيات عربية يدعون على المتمردين في السودان ومن عاونهم مادياً وسياسياً ومعنوياً (اللهم أفضحهم ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية)





تصدر مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان “الترند” بعد أن حظي بأعلى نسبة مشاهدة ومشاركة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مواطنون من جنسيات عربية وهم يدعون أثناء طوافهم بالكعبة على المتمردين في السودان ومن عاونهم.

https://www.facebook.com/reel/1076471993431147

وتضرع أحدهم بالدعاء لله بأن ينصر السودان ويكشف الجنجويد والمتمردين ومن عاونهم مادياً وسياسياً ومعنوياً (اللهم أفضحهم ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين