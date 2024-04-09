متى يتفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان؟ إيلون ماسك يجيب

وفي مقابلة مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي نيكولاي تانجن على تطبيق أكس إن، أشار إيلون ماسك إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي محدود بتوفر الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم تجربة الإصدار التالي من برنامج الدردشة الآلي غروك، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وتعمل عليه شركته الناشئة أكس.إيه.آي، في مايو.

وعندما سئل عن الجدول الزمني لتطوير “الذكاء الاصطناعي العام”، أجاب ماسك قائلاً: “إذا تعرف الذكاء الاصطناعي العام على أنه أذكى من أذكى البشر، فمن المحتمل أن يحدث ذلك في العام المقبل أو في غضون عامين”.

وأشار ماسك، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة “أوبن أيه.آي” لأبحاث الذكاء الاصطناعي، إلى أن نقص الرقائق الإلكترونية المتقدمة يشكل عائقًا أمام تجربة النموذج الثاني من غروك.

يجدر بالذكر أن ماسك قد أسس شركة أكس.أيه.آي في العام الماضي لمنافسة شركة أوبن أيه.آي، والتي رفعت دعوى قضائية ضده تتهمه بتخلي المنافسة عن مهمتها الأصلية في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح. وتنفي شركة أوبن أيه.آي هذه المزاعم.