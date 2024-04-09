الهلال يقصي النصر ويتأهل لنهائي السوبر السعودي





الهلال تأهل لملاقاة اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر

تأهل نادي الهلال إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي،بعد فوزه على مواطنه النصر 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ثنائية الهلال سجلها سالم الدوسري في الدقيقة 61 ومالكوم في الدقيقة 72 بينما أحرز هدف النصر الوحيد السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 90+9.

وشهد اللقاء طرد نجم فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 86 إثر تعديه بالضرب بدون كرة على مدافع الهلال علي البليهي.

الهلالسيضرب موعدًا في المباراة النهائية من السوبر، مع نادي الاتحاد، الفائز على الوحدة، في المربع الذهبي الأول، بهدفين مقابل واحد.

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ عندما ألغى الحكم، هدفًا لنادي النصر، سجله النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

الحكم احتسب التسلل على رونالدو؛ على الرغم من أن الأخير لم يلمس الكرة التي وصلت إلى أوتافيو؛ ما أشعل غضب نجوم النصر والجهازين الفني والإداري.

فوز الاتحاد على الوحدة

وكان نادي اتحاد جدة حجز مقعده في المباراة النهائية لكأس الدرعية للسوبر السعودي،بعد فوزه على الوحدة 2-1.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الأولى، وهو أسرع أهداف المسابقة على الاطلاق، بينما أضاف المغربي عبد الرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل ان يسجل حسين العيسى هدف الوحدة في الثواني الأخيرة.

وتبلغ جوائز كأس السوبر السعودي المالية 10 ملايين ريال، منها 4 ملايين للبطل ومليونان للوصيف إلى جانب حصول كل فريق مشارك على مليون ريال.

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