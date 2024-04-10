الأعلى أجرًا في العالم.. ليفربول يفاجئ محمد صلاح ويقربه من الدوري السعودي





استقر نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الفرعون المصري، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خوفًا من رحيله مجانًا بنهاية عقده.

أفادت شبكة “HTIC” العالمية بأن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز، يبدي استعداداً لبيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لرغبته في تجديد الفريق والتخلص من لاعبين كبار في السن، والتركيز على التعاقد مع لاعبين شبان، وذلك في ظل اقتراب رحيل المدير الفني يورجن كلوب بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت HTIC إلى أن الوجهة الأكثر احتمالاً لصلاح تكون نادي الاتحاد السعودي، الذي قام بعدة تعاقدات كبيرة في الفترة الأخيرة، من بينها التعاقد مع كريم بنزيما.

وفي تقريرها، أوضحت HTIC أنه من المتوقع أن يصبح صلاح أعلى لاعب أجراً في العالم، حيث من المتوقع أن يتخطى راتب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الذي يتقاضى 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعياً.

بوابة روز اليوسف