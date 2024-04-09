شاهد بالفيديو.. لاعب الهلال السوداني يرقص ويغني على أنغام (بوب مارلي) والجمهور يعلق: (مواهب مدفونة ومارلي الغلابة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو لأحد لاعبي نادي الهلال السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول اللاعب جون مانو, وهو يغني ويرقص على أنغام فنان الريغي الشهير (بوب مارلي).

جمهور نادي الهلال على مواقع التواصل تداول مقطع اللاعب المعار للدوري الليبي مع تعليقات مشيدة بموهبته الغنائية على شاكلة: (مواهب مدفونة) وتعليق آخر: (بوب مارلي الغلابة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين