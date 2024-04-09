شاهد بالصورة والفيديو.. من على (المرجيحة).. حسناء الدعم السريع الملقبة بــ(الصيدة) تستعرض جمالها بالزي الرسمي للدعامة وساخرون: (النظارة السمحة دي جبتيها من بيت منو)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو لفتاة تنتمي لقوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش منذ منتصف أبريل من العام الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفتاة التي لقبها المتابعون باسم (صيدة الدعامة) وهي راكبة على “مرجيحة” وترتدي “نظارة” أنيقة مع الزي العسكري الرسمي لقوات الدعم السريع.

https://www.facebook.com/reel/413799577835627

جمهور مواقع التواصل وفور مشاهدته المقطع تسابق على نشر تعليقات السخرية من “صيدة” الدعم السريع, وكتب أحد المتابعين في تعليق حصد أكبر عدد من التفاعلات الضاحكة: (النظارة السمحة دي جبتيها من بيت منو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين