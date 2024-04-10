تعادل مثير بين ريال مدريد وسيتي بدوري أبطال أوروبا





تبادل ريال مدريد ومانشستر سيتي، التقدم في النتيجة قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو، الثلاثاء.

وجرت مباراة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو. افتتح برناندو سيلفا التسجيل لصالح سيتي بركلة حرة ماكرة، لكن ريال مدريد رد بسرعة وسجّل هدفين في غضون دقيقتين، الأول بعد اصطدام كرة إدواردو كامافينغا بقدم المدافع روبن دياز والثاني عن طريق رورديغو من هجمة مرتدة.

في الشوط الثاني، استغل مانشستر سيتي الفرص المتاحة وتمكن فيل فودن من تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف يوسكو غفارديول الهدف الثالث بعد خمس دقائق فقط. ولكن رفض فيديريكو فالفيردي خسارة فريقه بتسجيله هدف التعادل الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بتمريرة عرضية من فينيسيوس جونيور.

سيُلعب اللقاء الإياب على أرضية ملعب مانشستر سيتي يوم 17 أبريل الجاري، حيث سيسعى كلا الفريقين للتأهل إلى المربع الذهبي في هذه المنافسة القارية الشرسة.

رويترز