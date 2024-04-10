تروسار يقود أرسنال للتعادل 2-2 مع بايرن ميونيخ في لندن





سجل لياندرو تروسار لاعب أرسنال هدفا في الدقيقة 76 ليقود الفريق اللندني للتعادل 2-2 مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

دخل فريق بايرن ميونخ المباراة مهدداً بالهزيمة، إلا أنه استطاع استغلال خبرته الواسعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لينتزع فوزاً صعباً على حساب فريق أرسنال في أرضه، برغم تأخره بهدف مبكر، وتقدم الفريق اللندني في الدقيقة الثانية عشرة بتسديدة رائعة من بوكايو ساكا.

وعاد بايرن بقوة ليسجل هدفين متتاليين، حيث أدرك سيرج جنابري التعادل في الدقيقة الثامنة عشرة، قبل أن يضاعف هاري كين النتيجة لصالح الفريق البافاري من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والثلاثين. لكن أرسنال لم يستسلم وأدرك التعادل في الدقيقة السابعة والسبعين من المباراة عبر تسديدة من تروسار.

يأتي هذا التعادل لبايرن بعد فترة من الانتقادات التي تعرض لها الفريق بسبب تراجع أدائه في البطولات المحلية، حيث يتخلف بفارق 16 نقطة عن المتصدر في الدوري الألماني وخرج من كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة، وهو ما يضع الفريق البافاري تحت ضغط إضافي لتحقيق نتائج إيجابية في المسابقات الأوروبية والعودة للمستوى الذي عرف عنه في السنوات الماضية، خاصة وأنه يمتلك سجلاً تاريخياً مشرفاً في دوري أبطال أوروبا بفوزه باللقب ست مرات.

بينما يتصدر أرسنال الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق الأهداف عن ليفربول.

رويترز