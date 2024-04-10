«كاف» يصدم الأهلي ويوافق على طلب مازيمبي





كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موعد مباراة الأهلي ومازيمبي رسميًا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وأعلن أحمد حسن عن مواعيد مباريات الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، حيث تحددت مواجهة الذهاب بين الفريقين يوم السبت الموافق 20 أبريل الساعة 3 عصرًا، بينما ستقام مباراة الإياب يوم الجمعة 26 أبريل الساعة 9 مساءً.

وقد تقدم فريق مازيمبي بطلب رسمي لتحديد موعد المباراة الذهاب في الساعة الثالثة عصرًا.

من جهة أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس المقبل، في استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

بعد ذلك، سيخوض المارد الأحمر مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، في أحد أيام 19 أو 20 أبريل الحالي، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب في القاهرة في أحد أيام 26 أو 27 من الشهر نفسه.

صدى البلد