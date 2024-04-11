شاهد بالصورة والفيديو.. مواطنو القضارف يتسابقون على نزع “العمامة” و “الشال” من رؤوسهم وإهدائها للرئيس البرهان بعد أن صلى معهم صلاة العيد





تصدر مقطع فيديو متداول منذ صباح الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد التقطت الكاميرات اثنين من مواطني قرية أم شجرة بولاية القضارف، وهم يتسابقون لإكرام رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, الذي صلى معهم صلاة العيد.

ووفقاً لما أظهر الفيديو “الترند” فقد قام أحد الرجلين بنزع “العمامة” من رأسه وقام وقام بلفها على رأس قائد الجيش.

بينما قام الآخر وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بنزع “الشال” الخاص به وقام بوضع على كتف البرهان, الذي تجاوب معهم بالضحكات وقبل هديتهم برضا وسرور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين