شاهد بالصورة والفيديو.. (لو بظبطوا ليك أمورك أمشي طوالي) ولي أمر فتاة سودانية يصدم المتابعين بردة فعله الغريبة بعد أن أخبرته الفتاة بنيتها السفر إلى دبي والعمل كراقصة ومتابعون: (والله يا عمك نخجل ليك نحنا)





فاجأ ولي أمر فتاة سودانية مقدم إحدى برامج “المقالب” الكاميرا الخفية والمشاهدين وذلك بسبب ردة فعله الغريبة تجاه عمل الفتاة التي يتولى أمرها كراقصة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد طلب مقدم برنامج “المقالب” من إحدى الفتيات الاتصال بولي أمرها وابلاغها بنيتها السفر إلى دبي والعمل كراقصة.

وبالفعل اتصلت الفتاة بولي أمرها والذي فاجأ الجميع ببروده الغريب, حيث قال لها في رده على عملها كراقصة: (لو بظبطوا ليك أمورك أمشي طوالي).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين أبدى غضبه الشديد من برود الرجل وردة فعله الغير متوقعة, حيث كتب أحدهم معلقاً: (والله يا عمك نخجل ليك نحنا)

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين