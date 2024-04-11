سان جيرمان يخسر على أرضه من برشلونة في دوري الأبطال





عاد فريق برشلونة الإسباني بفوز مهم 3-2 من ملعب بارك دي برانس في باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

كانت المباراة ذات طابع خاص حيث تواجه مدرب برشلونة الجديد تشافي هيرنانديز فريقه السابق بقيادة لويس أنريكي، الذي قاد برشلونة للفوز باللقب القاري عام 2015 وكذلك للريمونتادا الشهيرة.

ظهر برشلونة بأداء مميز في الشوط الأول بفضل سرعة التحولات الهجومية والاستفادة من المساحات بين الخطوط. نجح الفريق في تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة، حيث مرر الشاب لامين جمال الكرة إلى رافينيا بعد أن خرج الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من مرماه لكنه أخطأ في التصدي للكرة، فسددها رافينيا مباشرة إلى الشباك في الدقيقة 37.

ردّ سان جرمان الذي دفع مدربه إنريكي باللاعب برادلي باركولي لمحاولة خلق واقع جديد بين الشوطين، سريعا مدركا التعادل عبر ديمبيليه الذي راوغ مدافع برشلونة ثمّ سدد كرة قوية في مرمى الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن (48).

تمكّن فريق باريس سان جيرمان من التقدم في النتيجة عن طريق لاعبه فيتينيا بعد سلسلة من التمريرات بين باركولا والكوري الجنوبي لي كانغ-إن، وسجّل الهدف الثاني للفريق الفرنسي الإسباني فابيان رويس بتمريرة متقنة لزميله البرتغالي في الدقيقة 51.

قام المدرب تشافي بتغييرات من خلال إدخال بيدري والبرتغالي جواو فيليكس بدلًا من لامين جمال وسيرجي روبرتو، كما قام بتحويل رافينيا إلى الجهة اليمنى.

وفي أولى مشاركاته، قدّم بيدري تمريرة رائعة لرافينيا الذي أسكن الكرة الشباك معادلًا النتيجة 2-2.

وكاد ديمبيلي أن يعيد التقدم لباريس سان جيرمان، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم، وفي النهاية صدم الفريق الكتالوني جماهير الفريق المضيف بالهدف القاتل عن طريق كريستنسن الذي استغل كرة ركنية نفذها الألماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 81.

وتقام مباراة الإياب في الملعب الأولمبي في كاتالونيا، الثلاثاء المقبل.

فرانس برس