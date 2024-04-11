البنتاغون: الخارجية تقر صفقة عسكرية محتملة للسعودية





أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” يوم الأربعاء بأن وزارة الخارجية وافقت على اقتراح صفقة لبيع أنظمة توزيع معلومات متعددة الوظائف للمملكة العربية السعودية بقيمة 101.1 مليون دولار.

ووفقًا لبيان من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، فإن هذه الصفقة المقترحة ستعزز أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تسهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.

من المتوقع أن يُعزز البيع المقترح قدرة السعودية على المراقبة ومواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز الدفاع عن حدودها، وتحسين التكامل مع الأنظمة التي يتم تشغيلها من قبل القوات الأمريكية والشركاء الآخرين في منطقة الخليج.

وأشار البيان إلى أن السعودية لن تجد صعوبة في دمج هذه الأنظمة في قواتها المسلحة، مع التأكيد على أن هذه الصفقة والدعم المقترح لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

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