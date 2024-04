“كارثة” .. الصحة العالمية تدعو المشاركين بمؤتمر باريس على زيادة دعم للسودان

طالب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الوزراء الذين سيجتمعون في باريس الأسبوع المقبل في مؤتمر لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان بضرورة زيادة الدعم والجهود لتحقيق السلام في البلاد.

وصف جيبريسوس الصراع في السودان عبر منصة “إكس” بأنه “كارثي”، مؤكداً أنه أسفر عن خسائر بشرية فادحة وتشريد الملايين وحرمانهم من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ 15 أبريل من العام 2023 لإنهاء تمرد الدعم السريع، وسط مساندة شعبية واسعة ومجموعات من حركات الكفاح المسلح.

Next Monday marks 1 year of the catastrophic conflict in #Sudan, which has cost thousands of lives, and left millions of people without food, shelter, healthcare, income, protection.

World ministers will gather in Paris to discuss ways to meet the dire humanitarian needs. We…

